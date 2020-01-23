Солисты оперы и артисты хора Большого театра Беларуси направляются на гастроли во Францию

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солисты оперы и артисты хора Большого театра Беларуси отправляются на гастроли во Францию - участвовать в постановке "Свадебки" Игоря Стравинского, сообщила БЕЛТА ведущий редактор службы меркетинговых коммуникаций театра Елена Балабанович.

В сентябре 2018 года ведущие солисты Большого театра Беларуси выступили на крупнейших театральных площадках Франции. Шедевры русской музыки - оперы "Алеко" Сергея Рахманинова и "Иоланта" Петра Чайковского открыли новые сезоны в театрах Ренна, Анже и Нанта.

"Приятно, что сотрудничество между театрами Франции и Большим театром продолжается. Весной текущего года 12 артистов хора и солисты Белорусской оперы снова приглашены в города Анже, Ренн и Нант, чтобы принять участие в семи уникальных спектаклях "Свадебки" Игоря Стравинского. Необычность этих постановок в том, что зрители в один вечер смогут увидеть, словно в зеркальном отражении, две хореографические версии одного и того же музыкального шедевра, два взгляда двух балетмейстеров Анжелена Прельжокажа и Орельена Ришара. Прельжокаж репетирует свою "Свадебку" с участием студентов Национального центра современного танца в Анже, а хореограф и пианист Орельен Ришар параллельно создает собственное прочтение этого произведения Стравинского", - рассказала Елена Балабанович.

"Свадебка" Игоря Стравинского - известное произведение во всем мире, - говорит главный хормейстер театра народная артистка Беларуси Нина Ломанович. - Необыкновенно интересное и такое же трудное. Материал для оперного хора необычный, но он высоко поднимает профессиональный уровень каждого участника проекта. Да, когда артисты впервые открыли ноты "Свадебки", были немного смущены. С таким они просто не сталкивались. Но постепенно мы начали разбирать сложнейший материал и все расставили по местам. Неоднократно говорила и теперь повторю, что хор Большого театра Беларуси справится с любым материалом".

По словам главного хормейстера, "Свадебка" Игоря Стравинского никогда не ставилась на сцене Большого театра Беларуси. "Но очень бы хотелось, чтобы такой материал от нас никуда не ушел. Если бы в дальнейшем это произведение появилось бы в нашем репертуаре, то, уверена, вызвало бы колоссальный интерес", - добавила она.

Уже 16 марта белорусские артисты отправятся во Францию, чтобы начать постановочные репетиции. Солисты и артисты хора Большого театра Беларуси вольются в коллектив артистов хора Анже-Нант Опера и музыкантов Высших центров художественного образования Ренна и Тура, который возглавит молодой французский дирижер Реми Дюрюпт. В этом проекте примут участие солисты - Ирина Кучинская (сопрано), Наталья Акинина (меццо-сопрано), Виктор Менделев (тенор), Андрей Селютин (бас) и 12 артистов хора Большого театра Беларуси. Даты показов уже известны: 24 и 25 марта - в театре "Ле Ке" Анже, 27 и 28 марта - в Реннской опере, 9, 10 и 11 апреля - в "Нант, ле Гран Т". -0-