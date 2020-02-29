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29 февраля 2020, 22:08

Сольный концерт директора "Славянского базара" прошел в Витебске

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске прошел сольный концерт-шоу "Подарю тебе…" директора "Славянского базара" Глеба Лапицкого. На сцену концертного зала "Витебск" поднимался не генеральный директор ЦК "Витебск" и руководитель международного фестиваля, а именинник, который решил провести свой день рождения среди дорогих и близких, друзей, коллег и любимой музыки. Глеб Лапицкий не давал концерты в Витебске более шести лет.

В программе вечера были лиричные песни, веселье, смех. В концерте-шоу приняли участие заслуженный любительский коллектив Беларуси хореографический ансамбль "Зорька", театр музыки и песни "Просторы", балет "Сенсация", студия сценического мастерства "Арт-проект", симфонический оркестр под управлением Владимира Белявского Витебского государственного музыкального колледжа имени И.И. Соллертинского и другие коллективы.-0-

Фото Александра Хитрова

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Витебск концерт музыка Славянский базар
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