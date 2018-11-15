Сомнений в подлинности найденной тетради Максима Богдановича нет - замдиректора Института мировой литературы

15 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Никаких сомнений в подлинности студенческой тетради Максима Богдановича, которая найдена в архивах Института мировой литературы им. М. Горького Российской академии наук, нет. Об этом в интервью корреспонденту заявила заместитель директора института Дарья Московская.

Студенческая тетрадь Максима Богдановича считалась утраченной почти 100 лет. В ней оказались переводы стихов с белорусского на русский язык, сделанные поэтом. Кроме того, одно из произведений, вероятно, является ранее неизвестным стихотворением Максима Богдановича.

"Никаких сомнений в ее подлинности не может быть", - сказала Дарья Московская. По ее словам, судебная экспертиза тетради может быть проведена только в случае возникновения каких-то подозрений в подделке документа. "В какой мере в данном случае это необходимо? По-моему, ответ очевидный: никому в голову не придет здесь, в архиве Горького, подделывать документ, где нет даже пометок Горького. Это абсолютный абсурд, чтобы кто-то сидел и подделывал почерк Максима Богдановича", - подчеркнула она.

"Литературоведческую же экспертизу проводят специалисты, которые компетентны в том или ином писателе, - отметила Дарья Московская. - Прежде всего экспертизу почерка. В данном случае именно поэтому я отправила тетрадь в виде скана одному из участников проекта "Горький-Богданович" сотруднику Литературного музея Максима Богдановича в Минске Ирине Машковец. Связи с ней у нас сложились гораздо раньше, и это безусловно один из лучших, известных мне, источниковедов, человек, который собирает память о Максиме Богдановиче с точностью библиографа. Она зафиксировала два научных момента. Стихи, за исключением одного (при этом на тетрадке написано, что это перевод с белорусского), были напечатаны, они известны богдановичеведам, известны их белорусскоязычные источники. Но одно стихотворение, а именно "Дистихи" - неизвестно. Как сказала Ирина Машковец, и белорусский источник этого стихотворения неизвестен".

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