Сонаты, этюды, поэмы: творчество Скрябина представили в НББ

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжная выставка "Порыв к свету", посвященная 150-летию со дня рождения композитора Александра Скрябина, открылась в зале нотных и аудиовизуальных документов Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Среди русских композиторов имя Александра Скрябина стоит особняком. Его творческий путь был сравнительно недолгим, но чрезвычайно ярким, оставившим глубокий след в искусстве XIX - начала XX века", - рассказали организаторы.

Одним из главных приоритетов композитора была фортепианная музыка. Вниманию посетителей представили фортепианный концерт, сонаты, поэмы, прелюдии, этюды, мазурки и экспромты. Кроме того, здесь можно увидеть письма и воспоминания о пианисте.

Как отметили в библиотеке, Александр Скрябин был композитором-экспериментатором. Именно он первым заговорил о создании цветомузыкальных произведений. "В 1910 году он написал поэму "Прометей", где соединил музыку и свет. Для ее исполнения нужны были оркестр, хор, орган, фортепиано и специальный световой аппарат. Последнему отводилась особая роль - воспроизвести партию света Luce, в которой обычными нотами были записаны условные обозначения цветов", - добавили в НББ.

"В планах у композитора было создание величественного представления о музыке, где, кроме цвета, присутствовали бы запахи, краски и даже архитектура. К сожалению, воплотить все замыслы он не успел, но даже то, что сделано, ставит Александра Скрябина в один ряд с выдающимися реформаторами искусства", - заключили организаторы.-0-