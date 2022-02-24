Создан оргкомитет по подготовке Дня белорусской письменности в Добруше

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный организационный комитет по подготовке и проведению XXIX Дня белорусской письменности, который в этом году пройдет в Добруше Гомельской области 4 сентября, создан постановлением Совета Министров от 22 февраля 2022 года №95. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, его заместителями - министр информации Владимир Перцов и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Всего в составе оргкомитета 17 человек.

Праздничные мероприятия будут финансироваться за счет предусмотренных на эти цели средств Гомельского облисполкома, Добрушского райисполкома, республиканских органов госуправления, других заинтересованных.

День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Он проводится для популяризации лучших традиций национальной культуры, печатного слова, духовности белорусского народа. Проходит в исторических и культурных центрах, с которыми неразрывно связана жизнь известных деятелей страны. В 2021 году День белорусской письменности принимал Копыль Минской области.-0-