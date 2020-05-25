Спектакль Купаловского театра "Кароль Лір" покажут в прямом эфире

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трансляция спектакля Национального академического театра имени Янки Купалы "Кароль Лір" состоится 29 мая. Постановку можно будет увидеть бесплатно из любой точки Беларуси, рассказали БЕЛТА в театре.

"Кароль Лір" стал первой и главной премьерой юбилейного сезона - к этой знаменитой пьесе купаловцы обратились впервые. Чтобы герои Шекспира заговорили по-белорусски, для постановки режиссер Николай Пинигин взял текст Юрия Гаврука - выдающегося переводчика и в прошлом редактора театра.

Сценография и костюмы к спектаклю созданы молодой художницей Екатериной Шиманович, чья дебютная работа на большой сцене Купаловского - "Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях" - стала одним из главных театральных открытий прошлого сезона. Музыка к постановке написана композитором Андреем Зубричем.

В роли Лира - народный артист Беларуси Виктор Манаев. Воспитав трех дочерей, король Британии решает поделить государство на части и отдать корону. Уставший правитель хочет дожить свои дни в любви. Но наследники думают иначе: получив власть, они отказываются от отца и старого короля. Лир становится изгнанником в голом поле, где от былого величия остались только блеклые воспоминания.

Роли дочерей Лира исполняют Виктория Чавлытко (Гонерилья), Валентина Гарцуева (Регана) и Марта Голубева (Корделия). В спектакле также задействованы Дмитрий Есеневич, Роман Подоляко, Игорь Сигов, Андрей Градобоев, Иван Кушнерук, Иван Трус, Андрей Дробыш, Александр Казелло, Александр Павлов, Александр Зеленко, Андрей Ковальчук, Павел Остроух, Михаил Свита, Павел Павлють.

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов. Показ начнется в 19.00.-0-