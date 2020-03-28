Спектакль Купаловского театра "Паўлінка" посмотрели онлайн около 20 тыс. зрителей

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектакль "Паўлінка" Национального академического театра имени Янки Купалы онлайн посмотрели около 20 тыс. зрителей во всем мире, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Онлайн-показ состоялся 27 марта в Международный день театра. "Благодаря трансляции, "Паўлінка" объединила белорусов всего мира. Онлайн-показ смотрели в ОАЭ, Азербайджане, Армении, Бельгии, Грузии, Германии, США, Израиле, Испании, Казахстане, Канаде, Кыргызстане, Латвии, Литве, Пакистане, Португалии, Польше, России, Словакии, Турции, Украине, Франции, Японии и других странах, - рассказали в театре. - Белорусская диаспора в Мадриде организовала просмотр трансляции в национальных костюмах, а подписчики Купаловского в Instagram и Facebook, а также артисты театра провели флешмоб по приглашению к онлайн-просмотру. В общей сложности за один вечер шедевр белорусской классики посмотрели около 20 тыс. человек".

Спектакль "Паўлінка", поставленный Львом Литвиновым в 1944 году на базе Томского драматического театра в условиях эвакуации, считается визитной карточкой Купаловского. Именно этой постановкой начинается каждый сезон, спектакль остается неотъемлемой частью репертуара уже почти 80 лет. В 2019 году "Паўлінка" была признана нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси.-0-