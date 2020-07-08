Спектакль Купаловского театра "Шляхціц Завальня" покажут в новом автокинотеатре в Минске

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запись одного из самых популярных спектаклей из репертуара Купаловского театра "Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях" покажут на экране нового автокинотеатра. Увидеть постановку можно будет 10 июля в 20.30. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе театра.

"Этот имиджевый проект создан специально для популяризации Купаловского театра и национальной культуры, - рассказали в театре. - Премьера спектакля "Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях" состоялась в июле 2019 года, за это время он стал настоящей визиткой Купаловского театра. Захватывающая сценография придает спектаклю необычный сказочный оттенок, привлекающий зрителей даже младшего возраста, хотя возрастной ценз спектакля - 12+".

Высококачественную запись спектакля можно будет увидеть на экране нового автокинотеатра по проспекту Победителей, 20 корп. 2, который находится на площадке за Футбольным манежем. Одна из главных особенностей автокинотеатра - большой светодиодный экран, позволяющий смотреть кино и записи спектаклей в любую погоду и при любом освещении. Звук транслируется на радиочастоте 88,7 в FM-диапазоне на аудиосистеме автомобиля. Это позволяет не выходить из автомобиля и даже не открывать окна.-0-