Спектакль РТБД "Шлюб з ветрам" получил награду на фестивале "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановка Республиканского театра белорусской драматургии "Шлюб з ветрам" получила приз прессы имени Леонида Попова как спектакль большой формы на XXXI Международном театральном фестивале "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в РТБД.

"Спасибо зрителям за душевный прием и отзывы. Благодарим также критиков за высокую оценку и, конечно же, весь коллектив спектакля за красивое и достойное выступление", - рассказали в учреждении культуры.

Постановка "Шлюб з ветрам" - история одной белорусской свадьбы, пронизанная национальными традициями, на фоне которых разыгрывается глубокая психологическая драма. По оригинальному замыслу авторов - режиссера Евгения Корняга и композитора Екатерины Аверковой - жанр спектакля определен как "песня в одном действии". В постановке фактически отсутствуют диалоги, и потому основным средством выражения выступают музыка и песни. Художественное оформление спектакля выполнила неоднократный лауреат Национальной театральной премии Татьяна Нерсисян.

В программе фестиваля "Балтийский дом" приняли участие 18 спектаклей из Беларуси, России, Италии и Литвы. Награждение прошло в онлайн-формате.-0-