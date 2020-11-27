Спектакль "Старший сын" Брестского театра драмы покажут на международном фестивале одной пьесы

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Спектакль Брестского академического театра драмы стал участником Международного онлайн-фестиваля одной пьесы "Старший сын - 55", сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Беларуси Александр Козак.

Онлайн-фестиваль одной пьесы проходит с 5 по 29 ноября. Его проводят Международный театральный фестиваль "Золотой Витязь - 2020" и сетевое издание о театре "Медиа-проект АRTИСТ". Форум приурочен к юбилею одной из самых известных пьес советского драматурга Александра Вампилова "Старший сын". В программе - 26 сценических версий театров из России, Франции, Казахстана и Беларуси.

Брестский академический театр драмы участвует в программе в качестве специального гостя. Спектакль покажут сегодня на ресурсах театрального форума (www.zolotoyvityaz.ru, www.artistchannel.ru). "Оргкомитет фестиваля предложил принять участие в программе. Наш театр там знают, видели постановки на различных форумах. Также им понравилась наша версия пьесы. Мы выполнили необходимые для показа спектакля в сети технические условия, в том числе юридические моменты, касающиеся авторских прав. Видеозапись у нас уже была готова", - рассказал Александр Козак.

Премьера спектакля "Старший сын" в Брестском академическом театре драмы состоялась в 2016 году. Лирическую комедию в стиле ретро поставил главный режиссер театра Тимофей Ильевский. В течение трех лет спектакль не сходил со сцены, за это время его сыграли более 40 раз. В связи с изменениями в актерском составе показы более чем на год были приостановлены. А в начале этого года "Старший сын" вернулся в репертуар БАТД.-0-