"Спектакли и фильмы о войне" - 80-летию начала ВОВ посвящена выставка в Национальной библиотеке

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Незабываемое: спектакли и фильмы о войне", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны откроется 17 июня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Экспозиция представит фонды Национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки искусств, продемонстрирует зрителю панораму кино- и театрального творчества о Великой Отечественной войне. Кроме того выставка напомнит посетителям названия фильмов и спектаклей, имена актеров и режиссеров, годы премьер, сюжеты кинолент и пьес, а также покажет, как развивалось отношение к событиям военных лет, переосмысливалось пройденное, переживалось увиденное.

"Посетителей ждут эксклюзивные фотографии и материалы о легендарных и любимых зрителями фильмах и спектаклях: "Два бойца", "Жди меня", "Баллада о солдате" по сценарию Валентина Ежова, "Иди и смотри" по сценарию Алеся Адамовича, "Знак беды" по повести Василя Быкова, "Возьму твою боль" по роману Ивана Шамякина, легендарный спектакль Юрия Любимова "А зори здесь тихие…" по повести Бориса Васильева, поставленный в Театре на Таганке", - рассказали организаторы.

На выставке также будут представлены сценарии к фильмам, фотодокументы, статьи из периодических изданий о деятельности "Беларусьфильма" в военный и послевоенный периоды. Энциклопедии, научно-популярная литература, редкие фотоматериалы из фондов НББ поведают о деятельности белорусских театров в годы Великой Отечественной войны и после нее.

"Спустя 80 лет после начала Великой Отечественной войны важно помнить о судьбах миллионов, о брошенных в огонь войны человеческих жизнях, о подвигах героического духа, о тех, кто победил, и о тех, кто не позволит забыть бессмертными кадрами, ролями и сценами, строками и сюжетами", - уверены в НББ.

Организаторами мероприятия выступают Национальная библиотека и Российская государственная библиотека искусств. Выставка будет работать до 15 сентября.-0-