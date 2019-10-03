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03 октября 2019, 20:09

Спортивный проект радиостанции "Сталіца" стал лауреатом международного фестиваля в Санкт-Петербурге

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный проект "1 из 15" радиостанции "Сталіца" стал лауреатом IV Международного фестиваля "Радио без границ" в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Международный форум "Радио без границ" собрал в этом году более 200 человек. Во время мероприятий фестиваля руководители крупных радиостанций России, Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья обсуждали различные проекты, посещали круглые столы, участвовали в мастер-классах, а по итогам наградили лучших журналистов. На суд профессионального жюри свои работы представили конкурсанты из 11 стран.

1 октября на торжественной церемонии лауреатам были вручены награды в шести номинациях: "Информационная программа", "Спортивная программа", "Программа для детей", "Разговорная аналитическая и познавательная программа", "Программа социальной направленности", "Программа, посвященная Году театра в России".

Победителем в номинации "Спортивная программа" стал проект "1 из 15" - специальный цикл передач, который выходил в эфире радиостанции "Сталіца" накануне II Европейских игр. Гостями студии стали представители 15 спортивных федераций Беларуси: менеджеры высшего звена, тренеры, действующие и экс-чемпионы страны, Европы и мира, олимпийские призеры и восходящие звезды.

"Мы очень рады такой высокой оценке нашего творчества, - отметил директор радиостанции Олег Михалевич. - "Сталіца" всегда стремится охватить темы, интересные белорусам, а II Европейские игры, безусловно, были такой темой. Мы благодарны как профессиональному жюри форума, так и слушателям, которые вдохновляют нас на новые проекты".

IV Международный фестиваль "Радио без границ" проходил в Санкт-Петербурге с 30 сентября по 2 октября. Его проводила Российская академия радио при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Россотрудничества и департамента информации и печати Министерства иностранных дел России.-0-

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