Средневековый меч найден на берегу Березины в Бобруйске

20 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Средневековый меч обнаружили на берегу Березины в Бобруйске, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший научный сотрудник городского краеведческого музея Инна Овсейчик.

"Такие мечи использовались в эпоху Высокого Средневековья - со второй половины XI по XIII век включительно. Их уже находили в Гродно, Новогрудке. Всего в республике семь мечей этого периода. Но в Могилевской области такое оружие обнаружено впервые", - рассказала Инна Овсейчик.

Несмотря на то что часть клинка отсутствует, меч хорошо сохранился. "Сейчас мы поместили находку в дистиллированную воду, чтобы избавить от лишних солей и налета. Меч долго пролежал в земле, пострадал от коррозии. Наша главная задача сейчас - его реставрация и консервация. После этого у нас появится возможность более детально изучить находку. Нередко на такое оружие наносили орнамент или клеймо. Это поможет более точно определить дату создания меча, установить, кому он мог принадлежать", - отметила Инна Овсейчик.

После всех процедур и более тщательного исследования артефакт займет место в постоянной экспозиции Бобруйского краеведческого музея.-0-

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