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Культура
09 декабря 2020, 18:53

Стали известны победители конкурса "Беларускі радыётэатр 2.0"

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канал "Культура" Белорусского радио определил победителей радиоконкурса современной пьесы "Беларускі радыётэатр 2.0", который был объявлен в марте и посвящался 95-летию отечественного радиовещания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Организатор творческого состязания предложил на выбор четыре темы для конкурсных материалов: "Сучасная беларуская культура і нацыянальныя традыцыі", "Чалавек у глабальным свеце", "Сучасная асоба і радыё" и "Гарманічныя адносіны чалавека з прыродай". Среди основных задач конкурса - поиск талантливых современных авторов, развитие художественного радиовещания в стране, стимулирование творческой молодежи и ее присоединение к радиовещанию", - рассказали в медиахолдинге.

Участниками проекта стали самодеятельные и профессиональные драматурги разных возрастов из столицы, областных и районных центров. Наибольший интерес у авторов вызвали морально-этические проблемы в современном обществе.

Согласно решению жюри, в состав которого входили профессиональные писатели, представители театрального и радиоискусства, определены обладатели второго и третьего мест. Ими, соответственно, стали Василий Ткачев из Гомеля за пьесу "Пераправа" и Влада Ольхова ("Гэты ваш лес"). Победители получат дипломы и памятные призы.

Конкурс пьес для радиотеатра прошел на канале "Культура" уже во второй раз. Первое творческое соревнование состоялось в 2018 году, когда лучшей была признана пьеса Егора Конева "Танец з рапірай".-0-

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