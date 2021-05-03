Стали известны победители конкурса на лучшее изображение для социальной рекламы

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны имена победителей конкурса на лучшее изображение для социальной рекламы "Наша культура". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

"Профессиональное жюри рассмотрело 217 работ и определило победителей конкурса. Первое место присуждено Юлии Костюкевич за работу "Свой край", второе - Марине Перковской за проект "Я люблю Беларусь", а третье место досталось работе "Райскі сад" Ольги Пилецкой", - отметили в министерстве.

Награждение победителей состоится 6 мая.

Организаторами конкурса являются Министерство культуры и государственное учреждение образования "Белорусская государственная академия искусств".-0-