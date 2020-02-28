Стартовал финал нацотбора на "Евровидение-2020"

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал финал национального отборочного тура на конкурс песни "Евровидение-2020". Гала-концерт проходит в самом большом павильоне национальной киностудии "Беларусьфильм" и транслируется в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1", "Беларусь 24" и в режиме online на сайте медиахолдинга tvr.by. Прямую трансляцию шоу также ведет радиостанция "Радиус FM" на своих волнах в FM-диапазоне и на сайте radiusfm.by, передает корреспондент БЕЛТА.

В финале нацотбора выступят 12 исполнителей. По результатам жеребьевки под первым номером на сцену выйдет NAPOLI, затем Саша Захарик, Анастасия Малашкевич, CHAKRAS, Настя Гламозда, Nastasea, Ян Ярош, Анжелика Пушнова, Дарья Хмельницкая, АЎРА, КейСи, VAL. Ведущие гала-концерта - Евгений Перлин и Хелена Мерааи.

В этом году по аналогии с международным конкурсом финал нацотбора не обойдется без bubble delegation и микст-зоны - свободного пространства с индивидуальными гримировочными комнатами и возможностью неформального общения между конкурсантами, их группами поддержки, фанатами, представителями СМИ и блогерами.

Победителя нацотбора выберут путем суммирования голосов профессионального жюри и зрителей. Он получит право представлять Беларусь на "Евровидении-2020" и специальную награду - стилизованное евровизионное сердце. К слову, при равном количестве баллов у конкурсантов 1-й и 2-й позиций турнирной таблицы победитель нацотбора будет определен дополнительным открытым голосованием профессионального жюри.

65-й конкурс песни "Евровидение" в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, где выступит представитель Беларуси, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, финал запланирован на 16 мая.

Подготовкой и проведением национального отбора занимаются Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза и Министерство культуры, которое выступает соорганизатором.-0-