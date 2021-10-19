Стартовал прием заявок на международный фестиваль "Арт-парад в Витебске"

19 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. III Международный фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске" объявил о начале приема заявок, сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

В конкурсной программе смогут принять участие творческие коллективы и исполнители в возрасте от 6 лет по номинациям "Вокал", "Хореография", "Инструментальная музыка", "Изобразительное искусство", "Декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла". Также появилась новая номинация "Оригинальный жанр". В ней представят цирковое и эстрадно-цирковое искусство, театры моды и теней, пародии, световое шоу и другое.

Участники проекта смогут посетить мастер-классы от педагогов и членов жюри, завести новые знакомства, а также познакомиться с Витебском, причем не только во время экскурсий.

Для участия в "Арт-параде" необходимо предоставить информацию о себе в соответствии с положением (размещено на сайте ЦК "Витебск") фестиваля по электронной почте ARTparad.vitebsk@gmail.сom. Материалы принимаются по 20 декабря.

"Арт-парад" проводят в Витебске с 2020 года. В следующем году он состоится 7-9 января в смешанном формате: онлайн на YouTube и в концертных залах областного центра.-0-