Стартует международный этап продажи билетов на "Славянский базар"

29 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня начинается реализация квитков на мероприятия XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" на сайтах билетных операторов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первые билеты на все проекты в Летнем амфитеатре появились в продаже 26 марта в кассах Витебска. Реализация билетов на сайтах kvitki.by и ticketpro.by, а также bilesuserviss.lv (Латвия), bilietai.lt (Литва), piletilevi.ee (Эстония) стартует сегодня.

Кроме того, в кассах есть и подарочные сертификаты на приобретение билетов на мероприятия юбилейного фестиваля искусств. Они будут действуют с 26 марта по 19 июля.

"Славянский базар в Витебске" пройдет с 14 по 19 июля. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 июля. В фестивальные дни также пройдут традиционные конкурсы - взрослый и детский.

Сюрпризом для зрителей станет первый концерт в Летнем амфитеатре - симфоническая рок-феерия "Увертюра к фестивалю. Огонь и лед". На главной сцене музыкального форума установят ледовую площадку 10 м на 15 м. На ней победитель и призер мировых спортивных первенств по фигурному катанию - Государственный балет на льду Санкт-Петербурга - покажет публике шоу. Все действо будет сопровождать Concord Orchestra под управлением итальянского дирижера Фабио Пирола. В этом году порадуют поклонников фестиваля привычные проекты - День Союзного государства, ночные концерты "Золотой хит" и "Ритмы лета", концерт "Шансон ТВ - все звезды". В особой атмосфере организаторы рассчитывают провести гала-концерт мастеров искусств Беларуси. Закрытие "Славянского базара" состоится 18 июля.

Также гостей ждут спектакли "Кукольного квартала", "Театральные встречи", пройдет фест уличного искусства "На семи ветрах". Основное количество мероприятий творческого форума запланировано провести в закрытых залах, но, исходя из эпидобстановки и требований Минздрава, любой проект организаторы готовы переформатировать в уличный формат.-0-