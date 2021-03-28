Лапицкий: главный бренд "Славянского базара" - атмосфера праздника

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный бренд "Славянского базара" - это атмосфера праздника. Такое мнение высказал генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы никогда не конкурировали с "Евровидением". В этом нет смысла, так как мы преследуем совершенно разные цели, - сказал Глеб Лапицкий. - "Евровидение" создает сугубо телевизионный продукт, мы же создаем атмосферу. На "Славянский базар" на протяжении 30 лет люди приезжают не только из-за конкурсантов либо исполнителей, выступающих на главной площадке, а за той атмосферой праздника, которая у нас есть. Это и есть главный бренд фестиваля". Также он добавил, что политика ни в коем случае не должна вмешиваться в творчество.

Кроме того, директор рассказал, чем будет удивлять "Славянский базар" в 2021 году. "Впервые за 30 лет мы покажем на сцене Летнего амфитеатра настоящее ледовое шоу - рок-хиты в ледовом исполнении", - подчеркнул он. На главной сцене музыкального форума установят ледовую площадку 10 м на 15 м. На ней победитель и призер мировых спортивных первенств по фигурному катанию - Государственный балет на льду Санкт-Петербурга - покажет публике шоу. Все действо будет сопровождать Concord Orchestra под управлением итальянского дирижера Фабио Пирола.

Также, по его словам, на фестивале будет продемонстрировано множество премьер. "В частности, шоу-балет "Тодес" готовит новую программу, чтобы показать ее на "Славянском базаре". Будут представлены дуэты артистов из разных стран мира вместе с нашими белорусскими исполнителями, - отметил Глеб Лапицкий. - Одна из наших главных задач - собрать на ХХХ фестивале все славянские страны, над чем мы сейчас и работаем. Надеюсь, у нас все получится".

Как сообщалось ранее, XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 14 по 19 июля. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 июля на главной сцене. Во время него вручат специальную награду Президента "Через искусство - к миру и взаимопониманию" и состоится гала-концерт. В фестивальные дни также пройдут традиционные конкурсы - взрослый и детский.

В этом году порадуют поклонников фестиваля привычные проекты - День Союзного государства, ночные концерты "Золотой хит" и "Ритмы лета", концерт "Шансон ТВ - все звезды". В особой атмосфере организаторы рассчитывают провести гала-концерт мастеров искусств Беларуси. Закрытие "Славянского базара" состоится 18 июля.

Также гостей ждут спектакли "Кукольного квартала", пройдет фест уличного искусства "На семи ветрах". Добавятся новые площадки для мероприятий форума. Сейчас обсуждается с Министерством обороны предложение возвести понтонную сцену в устье Западной Двины и Витьбы. Здесь свои перформансы смогут показать уличные артисты. Основное количество мероприятий творческого форума запланировано провести в закрытых залах, но, исходя из эпидобстановки и требований Минздрава, любой проект организаторы готовы переформатировать в уличный формат.-0-