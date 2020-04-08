Стоянки каменного и бронзового веков воссоздадут в Беловежской пуще

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" начался очередной этап строительства археологического музея под открытым небом, сообщил корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник нацпарка Руслан Книга.

Новый музейный комплекс появится в урочище Горы около деревни Каменюки. Здесь параллельно с научными изысканиями на уже исследованных участках памятника археологии строители начали воссоздавать стоянку древнего человека периодов мезолита и неолита и поселение бронзового века. Объект будет включать в себя жилые и хозяйственные постройки, соответствующие истории и культуре того периода.

Археологические исследования ведет экспедиция Института истории НАН Беларуси. Ученым помогают сотрудники национального парка, студенты Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина. За месяц раскопок уже выявлено несколько тысяч различных артефактов, в том числе уникальных для европейской археологии.

"Прежде всего впечатляет скифский бронзовый наконечник стрелы V-IV веков до нашей эры, который свидетельствует о вовлеченности в скифский мир территории современной Беларуси. Особый интерес вызывают фрагменты орнаментированного сосуда, боевого ладьевидного топора, треугольные кремниевые наконечники стрел, кремниевые шлифованные топоры культуры шнуровой керамики. Это в очередной раз доказывает, что территория пущи была включена в ареал расселения древних индоевропейцев. Очень важными в научном плане являются и находки фрагментов посуды тшинецкой культуры. Еще предстоит оценить и расшифровать уникальную находку - клад из 10 кремневых нуклеусов. Спрятанные нашими предками несколько тысяч лет назад, они стали достоянием современной белорусской археологии", - рассказал заместитель директора по научной работе Института истории Вадим Лакиза.

Первый в Беларуси археологический музей под открытым небом в Беловежской пуще был открыт с целью сохранения и популяризации уникального историко-культурного наследия страны летом 2019 года. По археологическим данным было воссоздано укрепленное городище позднего бронзового - раннего железного веков, которое относится к VIII веку до нашей эры - V веку нашей эры. Вслед за ним в пойме реки Лесная Правая появились древнегерманское подворье и поселение славян II-IV и V-IX веков нашей эры. Вскоре они также откроют свои двери для посетителей. Предполагается, что в перспективе новый туристический объект будет включать в себя семь музейных комплексов, которые будут отражать особенности развития материальной и духовной культуры западных регионов Беларуси разных исторических периодов - от каменного века до Средневековья.-0-

Фото Вадима Лакизы