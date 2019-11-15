Строительные работы первой очереди реконструкции Старого замка в Гродно завершат к лету 2020 года

15 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Общестроительные работы первой очереди реконструкции Старого замка в Гродно планируется завершить к лету 2020 года. Об этом сообщила начальник управления культуры облисполкома Елена Климович сегодня во время круглого стола, посвященного реконструкции объекта, передает корреспондент БЕЛТА.

Реконструкция одного из старейших замков Беларуси началась в 2017 году, ведется по проекту Владимира Бачкова. В Гродно планируют воссоздать замок XVI столетия таким, каким он был во времена Стефана Батория. Работы первой очереди ведутся согласно графику. К лету 2020 года, а в начале июня Гродно примет Фестиваль национальных культуры, планируется завершить общестроительные работы на въездной башне, каменице, галерее, средней башне, мерной избе. К этому времени также планируется создать часть экспозиции.

"Продолжится работа над интерьерами. Это процесс длительный как в их разработке, так и реализации. Есть не так много специалистов, которые могут выполнить эти специфические работы в сфере живописи, обработки камня, дерева на высоком качественном уровне", - отметила Елена Климович. Она подчеркнула, что проект реконструкции не статичен. При наличии обоснованных уточнений, предложений, мнений, в него могут быть внесены изменения. От ошибок не застрахован никто, важно оперативно их исправлять. Для этого в том числе и проводятся подобные круглые столы с участием ученых, архитекторов, археологов, других заинтересованных сторон.

Вторая очередь реконструкции коснется дворца, третья - территории Замковой горы. Уже стартовали предпроектные работы по второй очереди, которые включают археологические и натурные исследования. Обмеры и зондажи будут проводиться как снаружи, так и внутри. Для этого освобождается экспозиция Старого Замка. Также запланирована ревизия имеющейся исторической справки и подготовка новой. Комплексные научные исследования дадут понять, насколько верны имеющиеся проекты и требуется ли внесение изменений.

Реконструкция Старого замка сопровождается масштабными археологическими исследованиями. С начала реставрации замка найдено свыше 3 тыс. артефактов, среди которых, например, и средневековые украшения, шахматные фигуры, фрагмент шахматной доски, торговые печати и другие необычные предметы. Обнаружены и элементы средневековой застройки замковой горы, укрепления различных эпох. Все в комплексе позволяет лучше узнать и понять быт, культуру, торговые и экономические связи города в те времена.-0-