Сумки-шоперы в стиле маляванок научат создавать в Полоцке

14 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Музей традиционного ручного ткачества Поозерья в Полоцке 18 сентября проведет мастер-класс по созданию сумок-шоперов в стиле белорусских маляванок, сообщили БЕЛТА в Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике.

Участники смогут сделать сумку с собственным дизайном. Умение рисовать не имеет значения, главное - прийти с хорошим настроением и желанием научиться чему-то новому. "Все материалы: сумки, акриловые краски, кисти - и секреты мастера Татьяны Ушаковой будут ждать гостей. Рисование по ткани - это увлекательное и заряжающее позитивом творчество", - рассказали организаторы.

Рекомендуемый возраст участников мастер-класса - 8 лет и старше. Предварительная запись проводится по телефону (80214) 46-30-41, количество мест ограничено.

Маляванки - широкоформатные изображения, выполненные красками домашнего приготовления на текстильной поверхности. Декоративное искусство живописи на холсте на Витебщине активно развивалось в 1920-1960 годы. В это время традиционный образ жизни модернизировался, а новые вещи и способы их отделки проникали в народный быт. В городском и сельском жилищном строительстве особую ценность приобретает украшение кровати, для чего используются тканые, вышитые и расписные ковры. Технология маляванок оказалась самой мобильной для выполнения этого социального заказа и подходящей для украшения. Среди наиболее известных художников, работавших в этой технике, Язеп Дроздович.-0-