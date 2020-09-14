Суша: белорусские библиотеки проходят сложную, но необходимую трансформацию

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские библиотеки продолжают проходить сложный, но важный процесс трансформации. Об этом заявил журналистам во время пресс-конференции "О развитии библиотечного дела в Республике Беларусь" заместитель директора Национальной библиотеки Александр Суша, передает корреспондент БЕЛТА.

"В связи с изменением информационных процессов в обществе библиотеки продолжают проходить сложный, но важный процесс трансформации. В стране действует свыше 7 тыс. библиотек, они присутствуют фактически во всех ведомствах государственного управления страны. На начало этого года в системе Министерства культуры насчитывалось 2524 библиотеки. Кроме того, библиотечный фонд страны включает около 180 млн физических документов, а фонд Национальной библиотеки - свыше 10 млн", - рассказал Александр Суша.

По его словам, фиксируются новые тенденции в развитии библиотечной системы, одна из которых - переход в виртуальное пространство. На примере Национальной библиотеки отмечается, что ее читатели, как и ранее, продолжают приходить в учреждение. Однако ежегодно растет количество виртуальных посещений - на сегодня это свыше 70%. "Кроме того, весь мир имеет возможность присоединиться к собранным нами информационным ресурсам, в связи с чем расширяется география: в числе наших пользователей жители Зимбабве, Куала-Лумпура, Танзании", - отметил Александр Суша.

"В библиотеке значительно развился спектр информационных услуг и ресурсов, которые предоставляются белорусскому читателю. Закупаются базы данных крупнейших разработчиков и агрегаторов со всего мира, открываются новые ресурсы в онлайн-доступе, также улучшилась сфера виртуального консультирования. Для любого желающего доступна основная научная периодика, публикации, диссертации и прочие документы со всего света, - подчеркнул замдиректора Национальной библиотеки.-0-