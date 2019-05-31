Талантливую и одаренную молодежь будут чествовать в академии музыки 3 июня

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента Беларуси по поддержке одаренных учащихся и студентов, талантливой молодежи за 2018 год будут чествовать в Белорусской государственной академии музыки 3 июня, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Ожидается, что в церемонии награждения примут участие заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, министр культуры Юрий Бондарь и министр образования Игорь Карпенко. Почетными гостями мероприятия станут ныне действующие председатели специальных фондов и председатели, возглавлявшие советы фондов в разные годы, лауреаты фондов, состоявшиеся в профессии, а также педагоги, внесшие особый вклад в развитие талантливой и одаренной молодежи.

Будет организована выставка, на которой будут представлены произведения изобразительного искусства преподавателей и студентов Белорусской государственной академии искусств, Белорусского государственного университета культуры и искусств и Минского государственного художественного колледжа имени А.К.Глебова. Среди авторов работ - лауреаты специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи Карина Шайтор, Анастасия Чечуро, Федор Шурмелев, Анастасия Хлус, Александра Логвина, Ольга Стороженко, Лия Гончарук, рассказали в министерстве. Кроме того, учащаяся молодежь представит на выставке свои достижения и награды в области научно-технического творчества.

Юные таланты, яркие представители нового поколения белорусской культуры выступят с концертом. На сцену выйдут Владислав Хандогий, Иван Здонюк, Иван Моисеня, Ника Скребкова, Никон Мазоль, Ксения Галецкая, Евгений Курчич, студенты кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств и др.-0-