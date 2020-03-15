Театр эстрады готовит премьеру иммерсивного шоу-мюзикла "Стриптиз души"

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады готовит для зрителей необычное шоу и пробует на своей сцене еще один новый формат. Иммерсивный шоу-мюзикл "Стриптиз души" зрители смогут увидеть 26 марта, сообщила корреспонденту БЕЛТА автор и режиссер проекта Владислава Артюковская.

"Иммерсивный театр - одно из самых интересных театральных направлений, где зритель становится непосредственным участником постановки. По задумке действие начинается прямо с фойе театра, где каждый зритель будет вовлечен в атмосферу интригующего мира кино прошлого века. Артист в роли кинорежиссера пригласит зрителей занять места в зале, потому что скоро начнется история под названием "Стриптиз души". Гости смогут поучаствовать в съемочном процессе очередного киношедевра, познакомиться со старлетками, мечтающими о кинокарьере, и услышать много сплетен о звездах кино", - рассказала Владислава Артюковская.

За слегка провокационным названием и необычным форматом скрывается довольно понятный, но от этого не менее интересный сюжет. Всех приглашают окунуться в манящий мир Голливуда. "Как будто прямо из киноэкрана к зрителям придут звездные кумиры и обнажат перед ними истории своей личной жизни, которая обычно так волнует всех. Это будет настоящий мюзикл в двух действиях. Зрители смогут увидеть волнующую жизнь богемы", - отметила автор.

Главные роли в новой постановке играют актер театра и кино Руслан Чернецкий, Екатерина Муратова, Екатерина Медведева, Александр Саванец, Владимир Воронков, Василий Мельничек. Премьеру иммерсивного шоу-мюзикла "Стриптиз души" можно также увидеть 29 апреля и 27 мая. -0-

Фото Театра эстрады