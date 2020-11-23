Театр эстрады представил шоу-программы в Столбцовском районе

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады продолжает участие в республиканских акциях "Мастера искусств - труженикам села" и "Мастера искусств - детям", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор театра Сергей Медведев.

"Прошедшие выходные выдались наиболее насыщенными, ведь артисты театра посетили сразу несколько мест. Мы побывали в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", где выступили группы "PROвокация" и ByCity, а также в Столбцовском районе, куда привезли программы для взрослых и детей с участием артистов Театра эстрады Елены Гришановой, Шира, Екатерины Медведевой, Екатерины Шумской, Александра Саванца и наших друзей - шоу-театра "Хвілінка". Это уже не первый выезд театра в города Беларуси, и всегда нас принимают тепло, с удовольствием берут автографы, узнают про деятельность театра и творчество артистов. Такие поездки вдохновляют становиться еще лучше, делать больше хороших программ, представлять наших артистов и их творчество в самых разных местах страны", - отметил Сергей Медведев.

Впереди у Театра эстрады еще много выездов и поводов для встреч со своими поклонниками: артистов в ближайшее время ждут в Смиловичах и агрогородке Сеница.

На минской сцене также продолжаются интересные и яркие программы. 24 ноября здесь покажут эстрадный мюзикл "Бурлеск", 2 декабря - музыкальный проект "Гараж". 9 декабря на сцену театра возвращается после небольшого перерыва мюзикл-притча "Ты и я". В новогодней афише много праздничных программ и премьер для детей, о которых подробнее можно узнать на сайте театра.-0-

Фото Театра эстрады