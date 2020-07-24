Театр эстрады представил труженикам села Минского района шоу-программу "Estrada.by"

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артисты Молодежного театра эстрады представили шоу-программу "Estrada.by" жителям агрогородка Атолино Минского района. Выступление стало частью республиканской акции "Мастера искусств - труженикам села", организованной при поддержке Министерства культуры. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в концертном отделе театра.

"Посещение сел и агрогородков стало доброй традицией Театра эстрады. Мы постоянно активно гастролируем в течение творческого сезона, поэтому с радостью поддержали акцию "Мастера искусств - труженикам села" и продолжили свою творческую деятельность летом в формате выступлений на свежем воздухе. Выбор эстрадной шоу-программы "Estrada.by" не случаен. Проект стал уже нашей своеобразной визитной карточкой. Он позволяет ближе познакомить зрителей с театром и его артистами", - рассказали в концертном отделе.

К слову, для сельских жителей не только устроили яркое шоу, но и провели автограф- и фотосессию. "Сегодняшняя встреча не последняя. Театр эстрады и в дальнейшем продолжит участвовать в различных акциях и порадует своим шоу еще больше зрителей", - отметили в театре.

Сейчас театр активно готовится к новому творческому сезону. Как ожидается, 17 и 18 сентября будет представлен гала-концерт "Открытие сезона". Запланировано много сюрпризов для зрителей, импровизации и встречи с любимыми артистами. В новом творческом году театр обещает порадовать поклонников премьерами для взрослых и детей. Так, 14 октября, в День матери, на сцене Дворца Республики артисты представят новое праздничное трибьют-шоу "Mama mia". В ноябре состоится еще одна громкая премьера - мюзикл-детектив "Джек Потрошитель". Для детей также уже готовятся новинки: это будут два новых новогодних мюзикла.-0-

Фото Театра эстрады