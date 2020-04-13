Театр имени М.Горького приглашает пересмотреть свои спектакли онлайн

13 апреля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Проект "Пересматривая классику с НАДТ имени М.Горького" начинается сегодня на YouTube-канале Национального академического драматического театра имени М.Горького, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Желающие смогут увидеть спектакли театра прошлых лет. Каждая из этих постановок в свое время была ярким явлением в репертуаре, важным событием в театральной жизни Минска. Эти спектакли дороги нам, памятны многим нашим зрителям. Поэтому приглашаем пересмотреть их вместе с нами", - рассказали в театре.

Сегодня покажут рок-оперу в двух действиях по произведениям Александра Пушкина "Анджело и другие…", 15 апреля состоится показ спектакля "Трагическая повесть о Гамлете, принце Датском", 18 апреля - "Чудаки" по произведению Максима Горького. 19 апреля зрители смогут увидеть комедию в двух действиях "Волки и овцы". Оптимистическая трагедия по произведению Антона Чехова "Сестры" будет транслироваться 21 апреля, далее 23 апреля показ продолжит комедия в двух действиях "Русские водевили". Завершит проект "Опера нищих", которая будет показана 25 апреля.

Ссылка на просмотр будет доступна на сайте театра, а также в его группах в соцсетях с 18.00 в день просмотра до 18.00 следующего дня.-0-