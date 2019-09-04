Театр кукол открыли после реконструкции в Бресте

4 сентября, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В Бресте сегодня торжественно открыли после реконструкции новое здание театра кукол, передает корреспондент БЕЛТА.

Этого момента труппа Брестского театра кукол, а также юные и взрослые театралы города ждали без малого 10 лет. Реконструкция здания театра на улице Ленина началась в 2010 году и спустя какое-то время превратилась в долгострой. Благодаря тому, что объект был включен в программу мероприятий по подготовке празднования тысячелетия Бреста, утвержденного специальным распоряжением Президента, строительство удалось завершить. Всего из областного бюджета на эти цели было выделено около Br26 млн. В итоге коллектив БТК получил здание, построенное по эксклюзивному проекту архитектора Валерия Кескевича, а город - новый мультикультурный центр.

С этим событием всех собравшихся поздравил председатель облисполкома Анатолий Лис.

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Фото Вадима Якубёнка