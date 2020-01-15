Театр песни и танца провинции Цзянси выступит на сцене Белгосфилармонии

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт "Праздник весны - 2020!" китайского театра песни и танца провинции Цзянси пройдет 17 января на сцене Большого концертного зала Белорусской государственной филармонии. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связей с общественностью Белгосфилармонии.

На протяжении уже более 60 лет коллектив сохраняет и развивает культурные традиции провинции Цзянси, гармонично вливаясь в национальное искусство Китая. За годы творческой деятельности было создано большое количество выдающихся произведений. Многие из них завоевали национальные и региональные награды, в том числе - танцевальная драма "Душа фарфора", сценические шоу песни и танца "Цзинганшань" и "Изящество Цзянси", опера "Идем домой" и другие.

Театр песни и танца провинции Цзянси постоянно совершенствуется, поддерживает свой собственный бренд и стремится открывать новые горизонты в области художественного творчества. Коллектив несколько раз с успехом выступал в США, Германии, Франции, странах Африки, Гонконге, Макао, Тайване, укрепляя авторитет китайской культуры на международном уровне.

Концерт пройдет при участии заслуженного коллектива Беларуси Государственного академического ансамбля танца под руководством народного артиста Валентина Дудкевича.-0-