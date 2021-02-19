Театральная неделя форума "M@rt.контакт" пройдет в Могилеве

19 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Театральная неделя международного молодежного форума "М@rt.контакт" пройдет в Могилеве 21-27 марта, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном драматическом театре.

В этом году мероприятие будет проходить в формате гастролей белорусских театров. На протяжении недели зрители смогут посмотреть 8 спектаклей белорусских коллективов. Все показы будут на малой и основной сценах драмтеатра. Кроме спектакля "Сiняя-сiняя" - его показ пройдет на сцене Могилевского областного театра кукол.

На театральную неделю в Могилев съедутся творческие коллективы, любимые могилевскими зрителями, известные в Беларуси и за рубежом: Республиканский театр белорусской драматургии (Минск), Брестский академический театр драмы им.Ленинского комсомола Беларуси, Национальный академический драматический театр им.Я.Коласа (Витебск), Гомельский городской молодежный театр. Также в программе три театра из Могилевского региона: Могилевский областной драматический театр, Могилевский областной театр кукол, Могилевский областной театр драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича (Бобруйск).

21 марта пройдет показ спектакля "Точки на временной оси" Могилевского областного театра драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича. 22 марта Республиканский театр белорусской драматургии покажет спектакль "Шлюб з ветрам". 23 марта Брестский академический театр драмы им. Ленинского комсомола Беларуси представит на основной сцене постановку "Мещанская свадьба". В этот же день пройдет показ спектакля "Лиличка" Могилевского областного драматического театра на малой сцене учреждения культуры.

На следующий день зрителей будет ждать постановка Национального академического драматического театра им.Я.Коласа "Метро". 25 марта состоится показ спектакля "Сiняя-сiняя" Могилевского областного театра кукол. Гомельский городской молодежный театр 26 марта представит постановку "Дядя Ваня". Закроет театральную неделю постановка "Беда от нежного сердца" Могилевского областного драмтеатра 27 марта.

Продажа билетов на театральную неделю уже началась. Их можно приобрести в кассе театра, у распространителей, а также купить и забронировать онлайн по ссылке.

Справки и заказ билетов по телефонам: 8 (0222) 65-50-53, +375-29-131-25-48 А1, +375-29-241-43-86 МТС. Касса театра: 8 (0222) 65-66-04.-0-