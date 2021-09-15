Театральный критик: в Беларуси появился режиссер с мощной творческой свободой

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появился режиссер с мощной творческой свободой. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА член экспертного совета XXV Международного театрального фестиваля "Белая вежа", заведующая литературной частью Московского театра юного зрителя, педагог Российского института театрального искусства Владислава Куприна.

"Два спектакля Евгения Корняга посмотрела. Я раньше не видела его работ. Очень интересный, одаренный человек, со смелой фантазией. В Беларуси явно появился режиссер с мощной творческой свободой. Он не боится шокировать зрителей. Еще молодой, но очень перспективный режиссер, и это новое имя, я думаю, будет звучать", - сказала театровед из Москвы.

В конкурсную программу юбилейной "Белой вежи" вошло сразу две постановки Евгения Корняга - "Шлюб з ветрам" в постановке Республиканского театра белорусской драматургии и "Записки юного врача" Белорусского государственного театра кукол. Причем спектакль по мотивам рассказов Михаила Булгакова в фестивальной афише заявлен дважды. Первый показ прошел с аншлагом накануне на сцене Брестского академического театра драмы.

"Получил массу положительных эмоций, много удивления и восхищения, - поделился впечатлением художественный руководитель молодежного народного театра "Легион" из Мозыря Александр Мазьков. - Мы не первый раз на "Белой веже", специально ездим, смотрим, учимся. Эта постановка оставила самые сильные впечатления. Материал булгаковский - все же не драматургия, а литература, и вот режиссер нашел решение, чтобы превратить ее в такой спектакль. Это невероятный талант и огромная, кропотливая работа, поэтому аплодисменты и крики "браво" - минимум, что можно сделать в благодарность".

Яркую, визуально эффектную работу молодого режиссера можно будет увидеть в большом зале БАТД и сегодня - "Записки юного врача" открывают шестой день фестивального марафона. В вечерней программе также horror в двух действиях по мотивам повести Н.В.Гоголя "Вий" от Полесского драматического театра и комедия "Нобелевская неделя" в постановке Нового драматического театра из Минска.

XXV Международный театральный фестиваль "Белая вежа" проходит в Бресте с 9 по 18 сентября.-0-

Фото Вадима Якубёнка