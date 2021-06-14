"ТекСтильный букет" объединит уникальные народные техники и нетрадиционные арт-объекты в НЦСИ

Во время открытия фестиваля декоративного творчества "ТекСтильный букет". Фото из архива

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ІІІ Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства "ТекСтильный букет" пройдет с 16 по 20 июня в Национальном центре современных искусств, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Мастера из Беларуси, Латвии, России и Украины представят работы, созданные в самых разных техниках художественного текстиля: ткачество, расписные ковры, пэчворк, войлоковаляние, батик, набойка. "Идея фестиваля заключается в презентации на одной выставочной площадке творческих достижений как профессиональных художников, занимающихся текстильным искусством, так и любителей, стремящихся сохранить традиционные способы работы с текстилем", - отметили организаторы.

"Девиз фестиваля 2021 года - "Вселенная", ведь у каждого человека Вселенная своя, охватывающая все внешнее и внутреннее пространство личности", - уверены в НЦСИ.

Посетители смогут увидеть на фестивале работы известных белорусских художниц Светланы Баранковской, Татьяны Маклецовой, Ольги Редникиной, Натальи Лисовской, Людмилы Петруль из фондов Национального центра современных искусств. "Они погружают во вселенную концептуальных идей и творческого разнообразия", - подчеркнули организаторы.

На форуме также будет представлен проект "России женская душа" российской творческой группы "Лоскутные живописцы". Мастерицы из разных городов России и Латвии создали в технике лоскутной живописи образы русских женщин по мотивам цикла работ художника Андрея Симакова "Русский календарь".

Традиционно свой проект презентует минский квилт-клуб лоскутного шитья "Валошкі". "Вдохновением для проекта "Не загаснуць зоркi ў небе" стали космические просторы, прекрасные и неведомые. С помощью сочетания блестящих, металлизированных и матовых тканей, цветов и форм, линий и изгибов, оригинальных приемов ручного, машинного шитья и валяния мастера стремились визуализировать образы загадочного космоса", - добавили в НЦСИ.

"Уникальную традиционную технологию ажурного ткачества "кисея" Городокского района возрождает Марина Гущо. В 2013 году эта техника была внесена в список историко-культурных ценностей Беларуси. Отдельный зал фестиваля отведен для презентации уникального вида народного творчества белорусов - расписных ковров (маляванок). Источниками сюжетов и образов для маляванок стали белорусские легенды и мифология", - продолжили организаторы.

На фестивале зрители также познакомятся с кураторским проектом Христины Высоцкой. "Это одна из самых известных представительниц молодого поколения художников, работающих в направлении художественного текстиля. Проект "Космос" включает произведения студентов и выпускников кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма Белорусской государственной академии искусств. Работы молодых художников - это арт-объекты и инсталляции, созданные с использованием нетрадиционных для художественного текстиля материалов и форм. Свои работы впервые представят мастерицы Урала Ольга Орешко, Галина Храмцова, Елизавета Манерова и Евгения Смолякова", - рассказали в НЦСИ.

Организуют фестиваль НЦСИ, минский квилт-клуб лоскутного шитья "Валошкі", туроператор "Культурные приключения". Во время форума пройдут лекции, мастер-классы, творческие встречи с авторами, презентации. С подробной программой можно ознакомиться на сайте НЦСИ.-0-