Три белорусских мультфильма удостоены наград международного фестиваля "Хрустальные ключи"

Кадр из мультфильма "Лучшее место на свете" Ирины Тарасовой

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анимационные фильмы Национальной киностудии "Беларусьфильм" удостоены наград на международном фестивале сказочного жанра в детском и семейном кино "Хрустальные ключи", сообщили БЕЛТА в пресс-службе киностудии.

Мероприятие прошло 10-18 ноября в Белокурихе в Алтайском крае России. В номинации "Анимация. Короткий метр" приз и диплом первой степени получил мультфильм "Лучшее место на свете" Ирины Тарасовой, второе место завоевала работа Игоря Волчека "Как медведь друга искал". Специальный диплом "За романтичность" достался анимационному фильму "Красавец и Чудовище" режиссера Натальи Дарвиной-Хаткевич.

В программе также были представлены мультфильмы таких известных студий, как "Союзмультфильм", "Кинофест", Wizart Animation, Аnimaccord.-0-