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28 апреля 2020, 14:33

Центр культуры "Витебск" организует мини-фестиваль в соцсети

Фото gck.by
Фото gck.by

28 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Instagram-аккаунт Центра культуры "Витебск" 29 апреля перевоплотится в импровизированную сцену. Автор-исполнитель, друг фестиваля авторской песни, поэзии и визуальных искусств "Витебский листопад", автор книг Михаил Рубин приглашает на мини-фестиваль "Rubin-Фэст", сообщили БЕЛТА в ЦК "Витебск".

"Rubin-Фэст" проводится в пятый раз, но впервые в онлайн-формате. "Мы трансформируем предпоследний апрельский день в день камерной музыки. Конечно, приятнее сидеть в концертном зале и вкушать исполнение артиста де-факто. Но мы обещаем, что разницу вы не почувствуете", - отметили организаторы.

Центр культуры "Витебск" в нынешней эпидситуации, когда не проводятся массовые культурные мероприятия, остается на связи с жителями города. Сотрудники центра проводят виртуальные выставки, онлайн-концерты, в прямом эфире Instagram читают сказки. Воспитанники творческих объединений учатся через интернет.-0-

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