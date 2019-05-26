Творческие встречи способствуют развитию культурных связей между Беларусью и Арменией - Иванова

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческие встречи способствуют развитию культурных связей между Беларусью и Арменией. Это отметила председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова на мероприятии "Поэт всех армян", посвященном 150-летию со дня рождения великого армянского деятеля искусства Ованеса Туманяна, в Доме дружбы, сообщает БЕЛТА.

Беларусь и Армения последовательно укрепляют культурное сотрудничество, на развитие которого направлены и литературные встречи, и поэтические чтения, что организуют в рамках народной дипломатии, подчеркнула Нина Иванова. Активисты Дома дружбы, общества "Беларусь - Армения" совместно с армянским посольством собрали на творческую встречу почитателей поэзии Ованеса Туманяна. Его поэтические строки звучали на армянском и русском языках.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Беларусь Армен Гевондян рассказал о своем отношении к поэзии армянского классика, о значении его творчества для мировой литературы, но прежде всего для национальной.

Ведущий вечера поэт председатель общества "Беларусь-Армения", директор международного радио "Беларусь" Наум Гальперович отметил, что творчество Ованеса Туманяна является близким и понятным белорусам. Оно отображает общечеловеческие ценности, красоту души, рассказывает о чувствах, любви к Родине.

Наум Гальперович также прочитал свои белорусские переводы стихов этого известного армянского поэта. Он обратил внимание, что самое большое количество переводов сделали известные российские поэты, в числе которых были Белла Ахмадулина, Александр Блок, Борис Пастернак, Анна Ахматова. Таким образом, проникновенные поэтические строки армянского классика, в том числе посвященные непростой истории развития страны, стали доступны широкой русскоязычной публике.

На мероприятии выступил танцевальный ансамбль "Эребуни", который исполнил армянские танцы. Кроме того, был показан документальный фильм, рассказывающий о многообразии культуры и природы Армении.-0-