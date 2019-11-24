У Лизы Мисниковой один из технически сложных номеров - OGAE Russia

24 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. У представительницы Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Лизы Мисниковой один из технически сложных номеров. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал президент клуба OGAE Russia (российский клуб поклонников конкурса) Антон Самсонов.

"В 2018-м у Беларуси был достаточно технически навороченный номер. И в этом году вы не отстаете", - отметил Антон Самсонов.

По его словам, итоги детского "Евровидения" невозможно предсказать. "Здесь нет единого рецепта. Поэтому, узнаем сегодня вечером, кто станет победителем", - отметил Антон Самсонов.

Финал детского конкурса песни "Евровидение-2019" состоится сегодня. Шоу стартует в 18.00 по минскому времени. В этом году конкурс объединил исполнителей из 19 стран. Право открыть шоу выпало представителю Австралии - Джордану Энтони, 19-ый номер у Дарьи Врачевич из Сербии. Елизавета Мисникова выйдет на сцену под седьмым номером и исполнит песню "Пепельный".

Слоган нынешнего конкурса - "Поделись радостью". Прямую трансляцию финального шоу будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".-0-