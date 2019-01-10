Участники фестиваля "Нябёсы" стремятся поддерживать веру в добро и чудо - директор программы

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия V Международного рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров "Нябёсы" состоялась сегодня в образовательном центре Свято-Елисаветинского монастыря, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор международной конкурсной программы форума Елена Бондаренко.

"Нынешний фестиваль - юбилейный, поэтому и его торжественное открытие было особенным и состояло из многочисленных детских номеров. Наш ведущий - председатель фестиваля Александр Жданович обсудил с пятилетней девочкой, чему можно научиться за пять лет, каковы дальнейшие перспективы и насколько взрослой она себя ощущает в таком возрасте, тем самым проведя аналогию с юбилеем форума. Члены оргкомитета показали свои фотографии в возрасте пяти лет, чтобы продемонстрировать, какими они были и какими стали. И, конечно же, какой юбилей без праздничного торта со свечками и загадыванием желаний", - поделилась впечатлениями Елена Бондаренко.

По ее словам, с каждым годом растет география стран-участниц, появляются новые форматы и контакты с разными организациями, например, в этом году к ним присоединилось представительство Россотрудничества в Беларуси, с помощью которого организовали спектакль для одаренных молодых художников.

Заявки на участие в форуме подали 40 коллективов, более половины - иностранные претенденты. Среди белорусских кукольников наиболее активно проявили себя театры из Брестской, Гродненской, Минской областей. В итоге для участия в конкурсной программе отобраны 15 коллективов из Беларуси, Литвы, России, Украины и Эстонии.

"К сожалению, нам пришлось отказать в участии некоторым международным коллективам, потому что содержание их спектаклей не соответствует концепции нашего фестиваля. Потому что в первую очередь нам важно представить добрые спектакли, которые учат хорошему", - отметила директор международной конкурсной программы форума.

При этом она подчеркнула, что все коллективы привезли интересные спектакли. Так, артисты Закарпатского академического областного театра кукол расскажут сентиментальную историю "Сны Анхеуса" по мотивам произведений Чарльза Диккенса на украинском языке. Театр Alfa из Литвы покажет спектакль "Путешествие к королю ответов Потому", эстонский театр "Фонарик" представит постановку "Шерстяная сказка", а московский коллектив "Душегреи" приглашает посмотреть "Виноградную ягодку".

Все постановки будет оценивать профессиональное жюри из шести человек - актеры, театральные критики, научные деятели и искусствоведы. Победителей определят в следующих номинациях: "За лучший спектакль" (Гран-при фестиваля), "За лучший дебют", "За лучшее раскрытие духовно-нравственного содержания спектакля", "За лучшее актерское исполнение", "За лучшее музыкальное оформление спектакля", "За лучшее изобразительное решение спектакля", "За лучшее художественное оформление батлеечной скрыни", "За современное решение традиционной темы", "За опыт освоения батлеечного жанра", "За самый озорной и веселый спектакль".

"Возглавляет жюри фестиваля - протоиерей Свято-Елисаветинского женского монастыря отец Сергий (Храпицкий). Мы постарались собрать такое жюри, которое смогло бы по достоинству оценить разные аспекты спектакля: и художественное оформление, и содержание, и духовно-нравственную сторону", - рассказала Елена Бондаренко.

Помимо насыщенной конкурсной программы в период проведения фестиваля для зрителей будут организованы тематические круглые столы, выставки и творческие встречи. Самые юные гости смогут не только увидеть сказочные представления, но и попробовать себя в роли кукольников, художников и ремесленников на мастер-классах. "Наша концепция сеансов включает в себя просмотр спектакля и участие в развлекательной программе. Мы ориентируемся на семейную аудиторию, поэтому скучно не будет никому. Также нам очень хочется создать рождественское настроение и поддержать веру в чудо и сказку", - сказала Елена Бондаренко.

Ежегодно международный рождественский фестиваль "Нябёсы" выполняет благотворительную миссию. Для людей, борющихся с болезнями, и детей, оставшихся без попечения родителей, проходит благотворительная акция "Свет души - добродетель", которая началась в октябре и продлится до конца фестиваля. "Белорусские коллективы, не прошедшие в конкурсную программу, с удовольствием участвуют в нашей акции и радуют своим творчеством людей, находящихся в больницах, воспитанников интернатов, детских домов и домов престарелых. А иностранные коллективы сегодня подключились к этой акции. И уже завтра театр "Без занавеса" из Санкт-Петербурга покажет свой спектакль без слов "Чудо про Хаврошечку" в школе-интернате для детей с нарушением слуха. Мы стараемся, чтобы каждый коллектив где-нибудь выступил в рамках нашей благотворительной программы", - подчеркнула она.

Учредители V Международного рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров "Нябёсы" - Минская епархия, Свято-Елисаветинский монастырь, сестричество в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Содействие в его проведении оказывают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-