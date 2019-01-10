Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
10 января 2019, Чт
-19°C
Переменная облачность EUR 2.4851
USD 2.1532
RUB 3.2148
Главное
Во время совещания "Никто никого не наклонит" - Лукашенко назвал притянутыми за уши разговоры об объединении с Россией
Президент
Руководители госорганов в январе проведут выездные приемы граждан
Общество
Первый Национальный форум по устойчивому развитию соберет в Минске около 400 участников
Общество
"Купим машину, шубу, и еще на дом останется!" Монтажник-высотник выиграл 120 000 рублей от "Евроопт"
Общество
ЕБРР в 2018 году вложил в экономику Беларуси 360 млн евро
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Внедрение технологий точного земледелия может обеспечить экономию до 25% ресурсов - Минсельхозпрод
18:43 Экономика
Готовность сельхозтехники к посевной в Беларуси составляет более 70%
18:25 Экономика
Программный комплекс для объединения элементов системы точного земледелия создадут в Беларуси
18:14 Экономика
Чемпионат Беларуси по трековым гонкам "Горячий лед" стартует 13 января
18:07 Спорт
В Беларуси ужесточается порядок оказания господдержки
18:07 Президент
Биатлон. Расписание и результаты этапов Кубка мира-2018/2019, а также чемпионата мира в Эстерсунде
18:07 Турнирные таблицы
Роза Сябитова похвасталась стройной фигурой
18:00 Калейдоскоп
Белоруска Ирина Кривко финишировала 5-й в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, победила итальянка Лиза Витоцци
17:54 Спорт
Торговый центр "Столица" в Минске снизил арендные ставки
17:49 Регионы
Участники фестиваля "Нябёсы" стремятся поддерживать веру в добро и чудо - директор программы
17:35 Культура
Выставка Белорусского союза фотографов "#дом207595" открылась в Минске
17:33 Культура
Афиша выходного дня: чемпионат "Горячий лед", концерт памяти Владимира Мулявина и "Январские музыкальные вечера"
17:28 Регионы
Лучших молодежных активистов Минска поощрили премией "За дело"
17:14 Регионы
В Сербии более 5 тыс. человек оказались без электричества из-за снегопада
17:10 В мире
Более 640 авиарейсов отменено в Германии из-за забастовок работников аэропортов
17:10 В мире
Совмин утвердил состав рабочей группы по подготовке предложений о развитии интеграции с РФ
17:06 Экономика
На Мозырском НПЗ начали выпуск нового вида продукции для нефтехимических производств
17:01 Экономика
Кодекс госслужащего в Беларуси разрабатывают с учетом мирового опыта - депутат
17:00 Общество
Бесконтактные карты БЕЛКАРТ-Maestro теперь также пригодны к оплате на турникетах минского метро
16:48 Регионы
Бобруйчанин задержан за сбыт гашиша
16:43 Происшествия
Все новости
Темы
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Участники фестиваля "Нябёсы" стремятся поддерживать веру в добро и чудо - директор программы

Культура 10.01.2019 | 17:35

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия V Международного рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров "Нябёсы" состоялась сегодня в образовательном центре Свято-Елисаветинского монастыря, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор международной конкурсной программы форума Елена Бондаренко.

"Нынешний фестиваль - юбилейный, поэтому и его торжественное открытие было особенным и состояло из многочисленных детских номеров. Наш ведущий - председатель фестиваля Александр Жданович обсудил с пятилетней девочкой, чему можно научиться за пять лет, каковы дальнейшие перспективы и насколько взрослой она себя ощущает в таком возрасте, тем самым проведя аналогию с юбилеем форума. Члены оргкомитета показали свои фотографии в возрасте пяти лет, чтобы продемонстрировать, какими они были и какими стали. И, конечно же, какой юбилей без праздничного торта со свечками и загадыванием желаний", - поделилась впечатлениями Елена Бондаренко.

По ее словам, с каждым годом растет география стран-участниц, появляются новые форматы и контакты с разными организациями, например, в этом году к ним присоединилось представительство Россотрудничества в Беларуси, с помощью которого организовали спектакль для одаренных молодых художников.

Заявки на участие в форуме подали 40 коллективов, более половины - иностранные претенденты. Среди белорусских кукольников наиболее активно проявили себя театры из Брестской, Гродненской, Минской областей. В итоге для участия в конкурсной программе отобраны 15 коллективов из Беларуси, Литвы, России, Украины и Эстонии.

"К сожалению, нам пришлось отказать в участии некоторым международным коллективам, потому что содержание их спектаклей не соответствует концепции нашего фестиваля. Потому что в первую очередь нам важно представить добрые спектакли, которые учат хорошему", - отметила директор международной конкурсной программы форума.

При этом она подчеркнула, что все коллективы привезли интересные спектакли. Так, артисты Закарпатского академического областного театра кукол расскажут сентиментальную историю "Сны Анхеуса" по мотивам произведений Чарльза Диккенса на украинском языке. Театр Alfa из Литвы покажет спектакль "Путешествие к королю ответов Потому", эстонский театр "Фонарик" представит постановку "Шерстяная сказка", а московский коллектив "Душегреи" приглашает посмотреть "Виноградную ягодку".

Все постановки будет оценивать профессиональное жюри из шести человек - актеры, театральные критики, научные деятели и искусствоведы. Победителей определят в следующих номинациях: "За лучший спектакль" (Гран-при фестиваля), "За лучший дебют", "За лучшее раскрытие духовно-нравственного содержания спектакля", "За лучшее актерское исполнение", "За лучшее музыкальное оформление спектакля", "За лучшее изобразительное решение спектакля", "За лучшее художественное оформление батлеечной скрыни", "За современное решение традиционной темы", "За опыт освоения батлеечного жанра", "За самый озорной и веселый спектакль".

"Возглавляет жюри фестиваля - протоиерей Свято-Елисаветинского женского монастыря отец Сергий (Храпицкий). Мы постарались собрать такое жюри, которое смогло бы по достоинству оценить разные аспекты спектакля: и художественное оформление, и содержание, и духовно-нравственную сторону", - рассказала Елена Бондаренко.

Помимо насыщенной конкурсной программы в период проведения фестиваля для зрителей будут организованы тематические круглые столы, выставки и творческие встречи. Самые юные гости смогут не только увидеть сказочные представления, но и попробовать себя в роли кукольников, художников и ремесленников на мастер-классах. "Наша концепция сеансов включает в себя просмотр спектакля и участие в развлекательной программе. Мы ориентируемся на семейную аудиторию, поэтому скучно не будет никому. Также нам очень хочется создать рождественское настроение и поддержать веру в чудо и сказку", - сказала Елена Бондаренко.

Ежегодно международный рождественский фестиваль "Нябёсы" выполняет благотворительную миссию. Для людей, борющихся с болезнями, и детей, оставшихся без попечения родителей, проходит благотворительная акция "Свет души - добродетель", которая началась в октябре и продлится до конца фестиваля. "Белорусские коллективы, не прошедшие в конкурсную программу, с удовольствием участвуют в нашей акции и радуют своим творчеством людей, находящихся в больницах, воспитанников интернатов, детских домов и домов престарелых. А иностранные коллективы сегодня подключились к этой акции. И уже завтра театр "Без занавеса" из Санкт-Петербурга покажет свой спектакль без слов "Чудо про Хаврошечку" в школе-интернате для детей с нарушением слуха. Мы стараемся, чтобы каждый коллектив где-нибудь выступил в рамках нашей благотворительной программы", - подчеркнула она.

Учредители V Международного рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров "Нябёсы" - Минская епархия, Свято-Елисаветинский монастырь, сестричество в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Содействие в его проведении оказывают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
театр, фестиваль
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
﻿
Топ-новости
Лукашенко предлагает открыть поставку нефти в Беларусь через страны Балтии
В Беларуси ужесточается порядок оказания господдержки
Порывистый ветер и до -20°С ожидается в Беларуси 11 января
Партизанская летопись: Бригада "Дяди Кости". О Герое Советского Союза Заслонове
В ФСЗН назвали минимальную сумму взносов за 2018 год для ИП, нотариусов и адвокатов
Белоруска Ирина Кривко финишировала 5-й в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, победила итальянка Лиза Витоцци
Афиша выходного дня: чемпионат "Горячий лед", концерт памяти Владимира Мулявина и "Январские музыкальные вечера"
В Беларуси будут разрабатывать новые лекарства от онкозаболеваний
Саснович вышла в полуфинал теннисного турнира в Сиднее, где сыграет с обидчицей Соболенко
Награды спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи - стимул для дальнейшего развития
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4851 BYN 2.476 BYN 2.485 BYN
USD
2.1532 BYN 2.153 BYN 2.157 BYN
RUB
3.2148 BYN 3.205 BYN 3.217 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко предлагает открыть поставку нефти в Беларусь через страны Балтии
Все видео

Фотоновости

Зима на Минском море
Все фото

Инфографика

Реконструкция путепроводов на МКАД В связи с реконструкцией движение транспорта по путепроводам на 3-м и 25-м км МКАД закрывается.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко поручил компенсировать потери из-за налогового маневра в сотрудничестве с Россией
В Беларуси ужесточается порядок оказания господдержки
Лукашенко предлагает открыть поставку нефти в Беларусь через страны Балтии
Политика
Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии 14 января посетит Беларусь
Министр иностранных дел Австрии посетит Беларусь
Беларусь подтверждает готовность содействовать восстановлению сирийской экономики
Экономика
Фото из архива Совмин утвердил состав рабочей группы по подготовке предложений о развитии интеграции с РФ
Внедрение технологий точного земледелия может обеспечить экономию до 25% ресурсов - Минсельхозпрод
Готовность сельхозтехники к посевной в Беларуси составляет более 70%
Происшествия
Фото из архива Экс-начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома брал взятки в течение 4 лет
Бобруйчанин задержан за сбыт гашиша
Бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов обвиняют во взяточничестве
Общество
Рекордный джекпот "Спортлото 5 из 36"!
Кодекс госслужащего в Беларуси разрабатывают с учетом мирового опыта - депутат
Минстройархитектуры: заказчики должны уделять больше внимания состоянию стройплощадок
Регионы
Фото из архива Более 80 мероприятий включены в календарь туристических событий Минска 2019 года
Афиша выходного дня: чемпионат "Горячий лед", концерт памяти Владимира Мулявина и "Январские музыкальные вечера"
Торговый центр "Столица" в Минске снизил арендные ставки
Спорт
Сергей Гуренко. Фото ФК "Динамо-Минск" Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского "Динамо"
Чемпионат Беларуси по трековым гонкам "Горячий лед" стартует 13 января
Белоруска Ирина Кривко финишировала 5-й в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, победила итальянка Лиза Витоцци
Технологии
Фото из архива STEM-классы откроются в 2019 году в десяти белорусских школах
БЖД внедрила новые цифровые технологии для оформления и сопровождения грузоперевозок
В Китае прошли испытания ударного малозаметного беспилотника
В мире
Фото Euronews Взрыв дрона на параде в Йемене: шестеро погибли, есть раненые
В Сербии более 5 тыс. человек оказались без электричества из-за снегопада
Более 640 авиарейсов отменено в Германии из-за забастовок работников аэропортов
Калейдоскоп
Фото c сайта eurovision.tv Израиль представил логотип "Евровидения-2019"
Роза Сябитова похвасталась стройной фигурой
Максим Галкин удивил новой стрижкой
Газета 7 дней
Одинокому – по «ангелу»
Анна Ковальчук: «Актер – это загадка»
80 лет в строю искусства
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия