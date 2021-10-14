Участники фестиваля "Творчество без возраста" представят свои таланты в Минске 15 октября

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Творчество без возраста", посвященный Году народного единства, Дню пожилого человека и Дню матери, пройдет 15 октября в Минском городском дворце культуры, сообщили БЕЛТА в Ленинской районной организации "Белая Русь".
Минчане пенсионного возраста подали более 30 заявок для участия в фестивале.
Пожилые люди демонстрируют свои таланты в пяти номинациях. Солисты, дуэты, группы и коллективы представят на суд жюри свое вокальное, хореографическое, инструментальное, декоративно-прикладное творчество, мастерство художественного слова в разных жанрах.
Сценическое творчество будет представлено в следующих тематиках: "Край родны, край любы", "Мои года - мое богатство", "Любви все возрасты покорны", "Милой маме посвящается", "Золотая осень".
Теплая, доброжелательная встреча, наполненная душевной гармонией и искренностью творящих искусство, - то, что нужно в холодный осенний день, отметили организаторы, приглашая всех на праздник.-0-