Участники II Европейских игр познакомятся с народным творчеством белорусов

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный исторический музей Беларуси подготовит для участников II Европейских игр 2019 года интерактивную выставку, посвященную народному творчеству белорусов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор музея Павел Сапотько.

"В Деревне спортсменов мы создадим Белорусский культурный центр, организуем там выставку, которая, думаю, будет интересна и спортсменам, и зарубежным туристам. Планируем показать белорусский национальный костюм, наши народные промыслы и ремесла", - сказал Павел Сапотько.

К предстоящему спортивному событию музей готовит ряд интерактивных программ. Гости смогут попробовать свои силы в работе на гончарном круге, в плетении поясов и др. По словам директора музея, это позволит максимально разнообразить культурную программу участников Игр и показать богатую, разнообразную культуру белорусского народа. Причем не только ее истоки, но и современные достижения в различных отраслях. Все экспонаты и материалы - из фондов исторического музея.

Кроме того, гостей удивят различными мультимедийными проектами на историко-культурной основе. В частности, продемонстрируют инновационный экспозиционный комплекс "Скарбы Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь". Этот объект представляет собой книгу с цифровой проекцией изображений музейных ценностей, сделанную с помощью технологии так называемого видеомэппинга. Также готовится мультимедийный проект о Кревском замке.

Кроме того, в дни II Европейских игр в самом музее вместе с Белорусским государственным университетом культуры и искусств, Белорусской государственной академией искусств и Белорусским союзом художников организуют специальный проект. В экспозиции будут представлены этнографические предметы из фондов исторического музея и произведения белорусских известных художников. "Цель выставки - продемонстрировать нашу культуру, историю. Благо, нам есть чем гордиться", - резюмировал Павел Сапотько.-0-