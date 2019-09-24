Участники "Школы "ТЕАРТа" создадут эскиз спектакля по Шекспиру

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Школе "ТЕАРТа" в Минске будет работать режиссерская лаборатория под руководством Дени Майфера. Постановщики с 2 по 8 октября создадут эскиз спектакля по Шекспиру, сообщили БЕЛТА организаторы.

Из тринадцати заявок от режиссеров было отобрано шесть. "У каждого из выбранных участников есть собственный опыт в театральной сфере. Среди них как уже сложившиеся режиссеры, так и только закончившие академию искусств. Есть даже не режиссеры, а драматурги, как, например, Виталий Королев, который зрителям знаком по пьесе "Опиум". Все они получат возможность поработать с опытом Дени Майфера, профессионала с иной методикой, что расширяет мировоззрение", - рассказал куратор "Школы "ТЕАРТа" Александр Марченко.

Швейцарский постановщик и педагог Дени Майфер основное внимание уделит режиссеру и его видению пьесы. На протяжении шести дней участники будут работать над эскизом спектакля по пьесе "Ричард IIІ" Уильяма Шекспира. По итогам лаборатории пройдет публичный показ работ.

Участниками лаборатории станут: режиссер Национального академического Большого театра оперы и балета Елена Медякова, режиссер спектакля Liebfraumilch Евгения Давиденко, режиссер перфоманса EXIT Елизавета Машкович, режиссер независимых театральных проектов Мария Танина, режиссер Брестского областного театра кукол и обладатель "Золотой маски" за спектакль "Толстая тетрадь" Александр Янушкевич, драматург, автор пьес "Опиум" и "Участковые, или Преодолеваемое противодействие" Виталий Королев.

ІХ Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" проходит в Минске с 20 сентября по 8 октября под слоганом "Концентрат". Организаторы форума - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", Белгазпромбанк, "Газпром трансгаз Беларусь". Форум проходит при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома.-0-