Участников из 7 стран собрал праздник "Браславские зарницы"

1 июня, Браслав /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 1,3 тыс. участников объединил международный праздник традиционной культуры "Браславские зарницы", который открылся сегодня в Браславе, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году одно из самых популярных событий в культурной жизни района собрало танцоров, певцов и музыкантов из семи стран: Беларуси, России, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Эквадора. "Представители Эквадора сами в марте вышли на связь. На праздник впервые приехал музыкальный коллектив из этой страны в составе восьми человек", - отметили в райисполкоме.

Двухдневное мероприятие открылось семейным праздником "Звонок в детство". На площадке отдыха "Брукоўка" для детей и подростков организованы развлечения, игры, встречи с лучшими детскими творческими коллективами. На протяжении дня на концертных площадках в агрогородках района состоятся выступления различных творческих коллективов.

Красочной и запоминающейся частью форума традиционно является праздник средневековой культуры "Меч Брачыслава". В программе, которая развернется вечером на Замковой горе, - показательные выступления клубов исторической реконструкции из разных стран, добыча живого огня, представление уличного театра "Вір". Там же будет работать "Браслаўскі фальварак" с местными изысками, а с наступлением темноты состоится эффектное факельное шоу.

В воскресенье, 2 июня, праздник откроет торжественное шествие участников из центра города до лесопарка Леснічоўка. Ближе к обеду начнется гала-концерт. В этот день выступления участников запланированы на всех концертных площадках города. Хоровые коллективы будут состязаться в мастерстве на смотре-конкурсе "Браславская хоровая ассамблея", после которого состоится часовой концерт ансамбля пограничной службы Беларуси. Повсеместно в городе будут работать торговые ряды, проходить различные мастер-классы. Важной составляющей программы станут выставка "Браславщина: шаги на фоне истории страны", народно-патриотическая акция "Мы вместе" с участием звезд белорусской эстрады, экспозиция картин местных художников и выставка-ярмарка работ мастеров народных художественных ремесел. Ярким завершением праздника станет вечерний салют.

Организаторы - Министерство культуры, Витебский облисполком, Браславский райисполком.-0-