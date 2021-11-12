Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин в возрасте 75 лет, сообщают "Вести 24".

Газета "Известия" уточняет: причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин известен своими монологами. Сатирические рассказы писателя зачитывали такие известные российские юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян и Клара Новикова.

Сатирик получил диплом эстрадного драматурга. В молодости сменил много профессий, в том числе был разнорабочим, комендантом в военкомате и редактором.

В возрасте 23 лет начал вести колонку в "Литературной газете". Вскоре его работы получили признание читателей. Произведения Виктора Коклюшкина впервые прозвучали со сцены в исполнении артиста эстрады Евгения Кравинского.

Только в 38 лет писатель сам выступил со своим рассказом. Это произошло в эфире программы "Вокруг смеха".

Виктор Коклюшкин написал более 10 книг, среди которых популярными стали "Алло, Люся, это я!", "Убойная реприза", "Стой, кто идет?!" и "Как стать душой компании". Кроме того, деятель искусства поучаствовал в написании сценария к мультфильму "Великолепный Гоша", который был снят на студии "Союзмультфильма" в конце 1980-х.

С 2012 года работал в газете "Аргументы и факты", его рубрика называлась "Диагноз Коклюшкина".-0-