Умерла народная артистка Беларуси Ирина Савельева

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка Беларуси, балерина и педагог Ирина Савельева умерла 19 августа на 90-м году жизни. Информацию об этом корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Национальном театре оперы и балета Беларуси.

Родилась Ирина Николаевна Савельева в 1931 году в Ленинграде. Выпускница Ленинградского хореографического училища (сейчас Академия русского балета имени А.Вагановой), до приезда в Минск Ирина Савельева выступала в театрах оперы и балета Ашхабада (удостоена звания заслуженной артистки Таджикской ССР), Душанбе, Челябинска, Куйбышева. На белорусской сцене балерина блистала в конце 50-х - начале 70-х годов.

В основе ее исполнительского стиля всегда были отточенная техника, виртуозность танца, яркий артистизм и темперамент. Среди лучших партий балерины - Мария в "Мечте" Е.Глебова, Онежка в спектакле "Свет и тени" Г.Вагнера, Одетта-Одиллия в "Лебедином озере" П.Чайковского, Аврора в "Спящей красавице" П.Чайковского, Гамзатти в "Баядерке" Л.Минкуса, Джульетта в "Ромео и Джульетте" С.Прокофьева, Фригия в "Спартаке" А.Хачатуряна, Китри в "Дон Кихоте" Л.Минкуса.

Выйдя из стен легендарной "вагановки" в 1951 году, в начале 60-х Ирина Савельева стала сама преподавать в Белорусском хореографическом училище (теперь Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж), в 1971-1977 годах была его художественным руководителем. Среди ее воспитанниц - блистательные балерины нескольких поколений, в том числе народные артистки Беларуси Людмила Бржозовская и Нина Павлова, заслуженная артистка Беларуси Ольга Гайко, балерина Марина Вежновец.

Дата и место прощания станут известны позже.-0-