Умерла режиссер-аниматор "Беларусьфильма" Татьяна Житковская

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер студии анимационных фильмов Национальной киностудии "Беларусьфильм" Татьяна Житковская умерла на 67-м году жизни, сообщила БЕЛТА редактор главной редакции киностудии Ксения Вильчинская-Кржижановская.

"Режиссер Татьяна Житковская известна юным и взрослым зрителям в первую очередь по мультфильму "Динозаврик". Вышедшая в 1982 году история доброго и справедливого Динозаврика, его друзей и жадного, но обаятельного злодея Мурлокотама на долгое время стала одной из визитных карточек анимационной студии "Беларусьфильма"", - рассказала редактор.

Татьяна Житковская родилась 6 сентября 1952 года. Закончив Минский художественно-театральный институт (ныне БГАИ), она пришла работать на киностудию "Беларусьфильм" в качестве художника-фоновщика и прорисовщика. С ее участием был выпущен первый рисованный белорусский мультфильм "Мальчик и птица". Режиссерским дебютом Татьяны стала анимационная картина "Котенок Филя", посвященная забавным приключениям котенка и его друга-волшебника. Затем она сняла такие ленты, как "Сын человеческий", "Фантазии Сидорова", "Фантазерка", "Про девочку Женю".

В фильмографии Татьяны Житковской - фильмы для самой разной аудитории: философские зарисовки для взрослых "Однажды осенний фотограф", "Сновидения поздней осени", юмористические мультфильмы "Фантазии Сидорова" и "Взвейтесь, соколы, орлами!", мультфильмы для маленьких зрителей. Она стала режиссером первого полнометражного кукольного анимационного фильма Беларуси "Сын человеческий", рассказывающего о жизни Иисуса Христа.

"Несмотря на тяжелую болезнь, до последних дней Татьяна Житковская оставалась творческим, вдохновленным человеком и участвовала в жизни студии. Ее работы навсегда останутся ценным вкладом в развитие белорусской анимации", - сказала Ксения Вильчинская-Кржижановская.-0-