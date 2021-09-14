14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умерла выдающийся белорусский искусствовед Вера Прокопцова, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

"Министерство культуры выражает соболезнование в связи со смертью Веры Павловны Прокопцовой. Выдающийся белорусский искусствовед, профессор, доктор искусствоведения, за период своей научной и преподавательской деятельности в Белорусском государственном университете культуры и искусства она воспитала сотни искусствоведов, которые сохраняют и изучают белорусское национальное искусство, - подчеркнули в ведомстве. - Глубоко соболезнуем в связи утратой супругу Владимиру Ивановичу Прокопцову, а также их сыновьям".

Как сообщается в Telegram-канале Белорусского государственного университета культуры "Сапраўдны БДУКМ", прощание с Верой Прокопцовой состоится 15 сентября с 13.00 до 14.00 в нижнем приделе храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.-0-