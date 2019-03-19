Уникальный интерактивный макет Кревского замка представят в Национальном историческом музее

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация уникального интерактивного макета Кревского замка - нового проекта из серии VKL3D "Очутись в сердце истории!", созданного с использованием технологии 3D-печати, состоится 25 марта в Национальном историческом музее Беларуси, сообщил БЕЛТА куратор проекта, заместитель директора музея Александр Храмой.

"Кревский замок. Какие мысли приходят в голову, когда вы слышите это название? Имена древних князей, бои, сражения, осады? Надеемся, вы видели руины некогда неприступных стен и сторожевых башен. Возможно, когда-нибудь мы увидим Кревский замок в его прежнем величии. А пока "побывать" в нем можно при помощи макета. Наш музей совместно со специалистами компании "Полимедия" представят совершенно новый подход к реконструкции архитектурных памятников на примере инновационного макета Кревского замка. Большую роль в успешной реализации этого проекта сыграли создатель серии VKL3D художник Ахрем Белабровик и научный консультант Андрей Шулаев, на основании исторических, археологических и архивных исследований которого создавалась модель замка", - рассказал куратор.

Макет Кревского замка - настоящее произведение искусства, реализованное с использованием передовых технологий, точнейшая 3D-модель. Для печати использовались несколько 3D-принтеров, а общее время работы составило 180 часов, точность печати достигла 0,004 мм. Тщательное декорирование сделало пластик очень похожим на настоящие камень, землю, воду.

Уникальным макет Кревского замка делает его интерактивность. "Посмотрим на него через камеру планшета: загорелись факелы, пошел дым из труб, появились обитатели замка. Дополненная реальность - технология, которая развивается семимильными шагами, и авторы проекта хотят дать ей дорогу в музеи, образование, искусство", - отметил Александр Храмой.-0-