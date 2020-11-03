В Беларуси объявлены конкурсы живописи, графики и мультипликации "На своей земле"

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начался прием работ на конкурсы "На своей земле" - XVI Международный конкурс живописи и графики и VI Международный конкурс мультипликации и диафильмов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Создателям работ может быть от 5 до 18 лет. На конкурс мультипликации и диафильмов могут быть представлены работы не только отдельных участников, но и творческих коллективов художественных школ, школ и училищ искусств, художественных студий, семейных творческих коллективов. "Работы на конкурс живописи и графики принимаются до 31 декабря 2020 года (по почтовому штампу), на конкурс мультипликации и диафильмов - до 15 января 2021-го. Итоги будут подведены в феврале 2021 года международными жюри, в состав которого войдут художники, аниматоры, литераторы и педагоги из Беларуси, России, Украины и других стран", - рассказали в Минприроды.

Лучшие работы в области живописи и графики войдут в экспозицию итоговой выставки, которая откроется в Минске в апреле 2021 года, мультипликационные и диафильмы будут представлены во время церемонии награждения. Все работы победителей конкурсов разместят на сайтах проекта и общественной организации "Белорусский зеленый крест".

Конкурс "На своей земле" проводится в Беларуси с 2006 года. В нем были представлены тысячи работ из десятков стран, лучшие из них выставлялись в Беларуси и за ее пределами. Работы победителей конкурса экспонировались в Национальном художественном музее Беларуси, Германском бундестаге, Государственной думе России, Галерее Подляской в Польше, Национальном музее имени Андрея Шептицкого во Львове, Музее книги и книгопечатания Украины в Киево-Печерской лавре, а в 2011 году - во время сессии Совета Европы по вопросам культуры во Франции.

Организаторами конкурса выступают общественная организация "Белорусский зеленый крест", Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство культуры и Министерство образования.-0-