В Беларуси выпустили марку в честь художника Фердинанда Рущица

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В почтовом салоне "Белпочты" состоялось гашение почтовой марки к 150-летию со дня рождения выдающегося художника, театрального декоратора и педагога Фердинанда Рущица. В церемонии принял участие министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Как пояснили в МИД, 2020 год официально объявлен ЮНЕСКО годом художника, юбилей Фердинанда Рущица включен в Календарь памятных дат ЮНЕСКО на этот год. Владимир Макей отметил, что это убедительно свидетельствует о всемирном признании творчества художника.

По словам министра, для Беларуси очень важно, что в ее совместной с другими странами истории есть такие выдающиеся личности, культурное наследие которых выступает как язык межнационального общения, способствует укреплению и развитию дружеских отношений.

В церемонии гашения марки также приняло участие руководство Министерства связи и информатизации, Министерства культуры и Национального художественного музея.-0-

Фото Максима Гучека

Владимир Макей

Выступает Валерий Громада

Заместитель министра культуры Валерий Громада, министр иностранных дел Владимир Макей, первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач