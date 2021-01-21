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21 января 2021, 14:34

В Беларуси за год издается свыше 1 тыс. книг для детей - Андриевич

Владимир Андриевич. Фото из архива
Владимир Андриевич. Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за год издается свыше 1 тыс. книг для детей, заявил сегодня журналистам начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Владимир Андриевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Интерес современных родителей к книгам есть. Об этом свидетельствует то, что в год у нас издается свыше 1 тыс. книг детской литературы. Конечно, это книги в том числе и зарубежных авторов. При этом много внимания в последнее время уделяется и белорусским изданиям", - отметил Владимир Андриевич.

По его словам, к детской литературе обычно относят книги для дошкольников и младших классов. "Это сказки, литература познавательного характера, а художественная и научно-популярная - для детей средних и старших классов. Мне кажется, что это большое упущение и в ближайшее время его необходимо исправить, - подчеркнул начальник управления. - Кроме того, у нас не хватает фантастики и приключенческой литературы, которые пользуются спросом у подростков. И я думаю, что на литературном стартапе LitUP мы найдем много новых авторов в этих жанрах".

Наиболее востребованной в библиотеках является массовая литература, различные романы. "Это неплохо, что люди читают массовую литературу, но задача издателей, писателей, литераторов предлагать ту литературу, которая развивает человека", - продолжил Владимир Андриевич.

"Издательства уделяют много внимания в первую очередь научно-популярной литературе. Высоким спросом в библиотеках пользуются серии книг "Маленький профессор", "История для школьников", "Белорусская детская энциклопедия". Они отображают историю, традиции и современность нашей страны в контексте мировой цивилизации. Однако мало внимания в детской литературе уделяется здоровью. Нужно через книги рассказывать, например, о последствиях вредных привычек, - обратил внимание Владимир Андриевич. - Мы также должны показывать Беларусь, представляя современные технологии. Это современная страна, она не деревенская, как это было принято в классической литературе. То время мы уже пережили, его не нужно забывать. Но все-таки необходимо показывать сегодняшнюю жизнь.-0-

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